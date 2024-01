BONFRISCO A RFV, Ecco la mia "moviola" su Sas-Fio

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Angelo Bonfrisco a Radio FirenzeViola

L'ex arbitro Angelo Bonfrisco è intervenuto a Radio Firenzeviola per commentare gli episodi arbitrali di Sassuolo-Fiorentina e non solo.

Il rigore andava ripetuto? "Consigli era regolare perché basta avere un piede sulla linea anche se alto, nel senso che la proiezione del piede deve essere sulla linea di porta, era proprio al limite ma era regolare"



Quarta era in fuorigioco? "C'era fuorigioco di Quarta. L'assistente dà il gol, ma come fa? Il pallone è come se fosse arrivato direttamente a Quarta, con due metri di fuorigioco perché la parola deviazione significa quello

Cosa pensa di quanto accaduto sul gol di Frattesi a San Siro? "Faccio fatica a supportare la non decisione e far passare il gol come regolare perché ci sono elementi importanti come il regolamento che non permette contatto o spalla-spalla quando il pallone è lontano e non lì altrimenti sarebbe regolare. Perciò è un fallo e sarebbe una condotta antisportiva punita con il giallo.

Var utile? "Il calcio è più veloce e si è arrivati al Var perché serviva però non dimentichiamo la mission, di andare ad intaccare il risultato o la storia della partita con l'errore arbitrale. Poi bisogna capire perch>é a volte si interviene e altre volte no, perché a volte non si corregge l'errore sul campo"

ASCOLTA L'INTERVISTA INTEGRALE CON IL PODCAST