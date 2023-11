BONAVENTURA, Una rete che vale un duplice record

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una grande domenica per Giacomo Bonaventura che grazie al gol del vantaggio siglato intorno al 17’ non solo ha regalato ai Viola una vittoria in campionato che mancava dal 8 ottobre, ma ha anche realizzato una serie di record personali. Secondo quanto riportato da Opta, infatti, con la rete segnata ad oggi salgono a sei i gol fatti in carriera al Bologna sua vittima preferita assieme al Napoli. Inoltre, il centrocampista della Fiorentina, ha centrato l’importantissimo traguardo di 100 partecipazioni a reti in Serie A, mettendo assieme ben 61 reti e 39 assist.