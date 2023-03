BONAVENTURA, Striscia di risultati bella, ora il finale

Fonte: dagli inviati A. Di Nardo e N. Santi

Presente a Viareggio per dare il via alla 73esima edizione del torneo giovanile, il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Abbiamo fatto una buona striscia di risultati, ora dobbiamo recuperare visto che non giochiamo. Entriamo nel vivo della stagione: dobbiamo prepararci per l’ultimo periodo. In Italia le prime 4 sono tutte forti le squadre, non sarà facile".

Un commento sul Lech Poznan e Cremonese?

"Non l'abbiamo ancora studiato, sicuramente non sarà facile. Ora entriamo nel vivo di tutte le competizioni e dobbiamo farci trovare pronti".

Cambiata l'aria a Firenze, come lo spiega?

"C'è stata sempre una costante nel lavoro che ci ha permesso di trovare una condizione buona. Abbiamo fatto un'ottima striscia di risultati ma dobbiamo recuperare per la parte finale della stagione".