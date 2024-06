BONAVENTURA, Oggi l'incontro. Viola cauti

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come riportato questa mattina da La Nazione oggi dovrebbe essere il giorno dell'incontro decisivo tra Bonaventura, e il suo entourage ovviamente, e la Fiorentina. Vincenzo Raiola, l'agente del calciatore marchigiano, ha fatto sapere(QUI la notizia completa) come per chiudere l'accordo basti un incontro chiarificatore. Incontro che appunto dovrebbe arrivare oggi. Meno ottimista per il momento il club viola che si sta muovendo con più cautela riguardo al rinnovo del suo numero 5.

Innanzitutto perché la linea verde che i dirigenti gigliati vorrebbero intraprendere con Palladino non si sposerebbe con l'età, 35 anni ad agosto, del trequartista di San Severino Marche, e poi perché ci sono da sbrigare dei nodi di natura economica. L’accordo attuale prevede per Jack uno stipendio annuo di 1,5 milioni netti, una cifra che il club di Commisso vorrebbe, visto anche l'utilizzo sempre più ridotto della mezzala, rivedere al ribasso, con una parte fissa più bassa e una serie di bonus legati alle prestazioni. Per il responso definitivo si dovrà comunque aspettare la fine del mese.