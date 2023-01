BONAVENTURA, Giocare da trequartista mi piace

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Torino: "Abbiamo cambiato modulo da poco, mi sento bene in quella posizione dove ho qualche occasione in più per fare gol. Mi piace, cerco di fare il massimo. Lavoriamo sempre sugli stessi principi, speriamo che qualche giocatore riesca a sbloccarla. Niente di particolare".

Come si affronta il Torino?

“Bisogna stare più possibile nella loro metà campo per vincere duelli, è la chiave della partita. Il Torino è una squadra aggressiva, non sarà facile".