BONAVENTURA, Già 5 reti al Napoli ma in viola è tabù

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

C'è un ritorno in azzurro, quello della Nazionale, da festeggiare per Giacomo Bonaventura che oggi potrebbe partire da titolare contro il Napoli. In questa stagione il centrocampista ha ritrovato feeling con il gol e in serie A in sette giornate ne ha già segnati tre oltre a due assist. Chissà se oggi arricchirà lo score, con un tabù particolare da sfatare. Nonostante Giacomo Bonaventura contro il Napoli in Serie A abbia all’attivo cinque reti (come contro Inter e Bologna ma contro nessuna avversaria ne conta di più in campionato) in viola non è mai andato a segno nella sfida con i partenopei. .