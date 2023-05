BONAVENTURA, Contro il Napoli 5 gol ma mai in viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Giacomo Bonaventura sembra aver recuperato dall'infortunio subito contro il Lech e già mercoledì scorso ha disputato uno scampolo di partita. Il giocatore potrebbe dunque proseguire con l'aumento del minutaggio anche contro il Napoli contro il quale ha un record in quanto a realizzazioni, anche se è ancora a secco in maglia viola. Il giocatore ha infatti segnato ben cinque gol in Serie A contro il Napoli (contro nessuna avversaria ne conta di più), tuttavia, nessuno di questi è arrivato con la maglia della Fiorentina (il più recente risale al 23 novembre 2019, a San Siro con il Milan).