BONAVENTURA, C'è distanza sul rinnovo. A giugno...

© foto di Federico De Luca

«La Fiorentina ha fatto capire a Jack di voler proseguire, ad ora siamo qui ma non lo so. Non ho risposte da dare, alcune situazioni mi hanno fatto un po’ cambiare idea. Fino a fine anno sarà a Firenze, ma per ora tutto tace». Sono state queste le parole pronunciate qualche giorno fa dall’agente di Giacomo Bonaventura, che forse si sarebbe aspettato una cura e un tempismo simili a quelli che la Fiorentina aveva già mostrato di avere con i rinnovi di Nico Gonzalez e Kayode.

Dal canto suo il club, forte della clausola presente nell’attuale contratto che, al raggiungimento di un certo numero di presenze, farà scattare in automatico il prolungamento per il 2025, ha deciso di non voler discutere l’argomento fino al termine della stagione e sembra intenzionata a offrirgli uno stipendio con una base inferiore agli 1,5 milioni percepiti attualmente. Una proposta mal gradita da Bonaventura che vorrebbe le stesse condizioni economiche di quelle attuali. Per questo motivo i rapporti si sarebbero tesi, con conseguenze anche sul campo visto che Jack appare nervoso nell’ultimo periodo.

Anche in passato la Fiorentina decise di attuare il pugno di ferro con giocatori come Castrovilli, Vlahovic e Torreira e, sebbene il caso in questione non sia lo stesso perché Bonaventura vorrebbe chiudere la carriera a Firenze, se non si riuscisse a trovare un accordo il rischio di dover far le valigie a fine anno è concreto per l'ex Milan. Lo riporta il Corriere Fiorentino.