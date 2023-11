BONAVENTURA, A riposo con l'Ucraina: c'è Frattesi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il ct dell'Italia Spalletti ha annunciato alcuni cambi nella formazione azzurra titolare che domani sfiderà l'Ucraina, rispetto a quella che ha affrontato la Macedonia del Nord in cui ha giocato dal 1' anche il viola Bonaventura. Uno dei cambi annunciati da Spalletti senza fare nomi potrebbe essere proprio quello di Bonaventura. Nelle prove tattiche di Coverciano di questa mattina il ct ha infatti provato nella formazione titolare Di Lorenzo (squalificato con la Macedonia del Nord), Frattesi e Politano al posto di Darmian, Bonaventura e Berardi.

Ma sono in forse anche altri due cambi : per questo ci sono in ballottaggio Scamacca per Raspadori e Mancini per Gatti. Vedremo invece se Biraghi, dopo la tribuna di Roma, verrà portato almeno in panchina. Il giocatore era stato chiamato in ritiro all'ultimo tuffo per sostituire gli infortunati.