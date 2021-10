BONATO, Ci vuole ambiente positivo per DV9

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, A VENEZIA SETTORE OSPITI VERSO IL SOLD OUT Continua ad andare a gonfie vele la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della sfida tra Venezia e Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, saranno infatti esauriti i 750 tagliandi a disposizione dei tifosi della Fiorentina che dovrebbero... Continua ad andare a gonfie vele la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della sfida tra Venezia e Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, saranno infatti esauriti i 750 tagliandi a disposizione dei tifosi della Fiorentina che dovrebbero... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La Fiorentina scenderà in campo quest'oggi alle ore 11.00 presso il centro sportivo Davide Astori per preparare la sfida contro il Cagliari, prevista per la prossima domenica alle 15.00 al Franchi. La Fiorentina scenderà in campo quest'oggi alle ore 11.00 presso il centro sportivo Davide Astori per preparare la sfida contro il Cagliari, prevista per la prossima domenica alle 15.00 al Franchi. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 ottobre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi