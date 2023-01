BOLOGNA, Kyiria ci siamo, tentativi per Terzic a luglio

Nonostante sembrasse una trattativa ormai chiusa, Bologna e Sassuolo torneranno oggi a parlare per discutere lo scambio che porterebbe Vignato alla corte di Dionisi e Kyiriakopoulous a quella di Motta, con la speranza di chiudere una trattativa sempre più vicina alla conclusione. Non per questo Sartori e Di Vaio abbandoneranno la pista Terzic, anche perché il terzino del Sassuolo arriverà in prestito con diritto, non obbligo. Se il difensore serbo della Fiorentina non rinnovasse, il Bologna potrebbe fare un nuovo tentativo nel mercato estivo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.