BOLOGNA, I convocati per stasera: c'è Calafiori

NOTIZIE DI FV TOTO-FORMAZIONE: TUTTI D'ACCORDO, TORNA JACK DAL 1'. FARAONI A DESTRA San Valentino di fuoco per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola scavalcano l'appennino per il recupero della 21esima di Serie A e alle 19 sfidano il Bologna in un derby tosco-emiliano di rara importanza. Il Bologna ci arriva a +2 in classifica; per... San Valentino di fuoco per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola scavalcano l'appennino per il recupero della 21esima di Serie A e alle 19 sfidano il Bologna in un derby tosco-emiliano di rara importanza. Il Bologna ci arriva a +2 in classifica; per... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 febbraio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi