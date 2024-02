BOL-FIO, Le probabili: Belotti titolare. Arthur e Jack...

Domani sera alle 19:00 la Fiorentina sarà impegnata al Dall'Ara contro il Bologna per il recupero della ventunesima giornata, che era stata rimandata poiché la squadra di Italiano era impegnata in Arabia per la Supercoppa italiana. Contro il Frosinone la squadra gigliata ha trovato la sua prima vittoria nel 2024, adesso si troverà di fronte c'è il Bologna, in una scontro che inevitabilmente, guardando la classifica, non si può dire che non valga l'Europa.

Anche per questo motivo le scelte di Vincenzo Italiano saranno più che mai decisive. Davanti a Terracciano spazio ad una linea a quattro composta da Faraoni, in vantaggio su Kayode, poi Milenkovic, Ranieri (al posto dello squalificato Quarta) e Biraghi. In mediana dovrebbe tornare Arthur insieme a Duncan. Dietro a Belotti unica punta e alla seconda consecutiva da titolare, si aggigeranno Nico Gonzalez, con Bonaventura favorito su Beltran, e infine Ikone.

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 26 Lucumi, 15 Kristiansen; 20 Aebischer, 8 Freuler, 19 Ferguson; 7 Orsolini, 9 Zirkzee, 11 Ndoye.

In panchina: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 4 Ilic, 16 Corazza, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 33 Calafiori, 6 Moro, 17 El Azzouzi, 82 Urbanski, 80 Fabbian, 10 Karlsson, 21 Odgaard, 56 Saelemaekers.

Allenatore: Thiago Motta.

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 22 Faraoni, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 3 Biraghi; 6 Arthur, 32 Duncan; 11 Ikone, 5 Bonaventura, 10 Gonzalez; 20 Belotti.

In panchina: 30 Martinelli, 40 Vannucchi, 33 Kayode, 65 Parisi, 37 Comuzzo, 8 Lopez, 38 Mandragora, 19 Infantino, 72 Barak, 7 Sottil, 9 Beltran, 18 Nzola.

Allenatore: Vincenzo Italiano.