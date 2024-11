BISOLI A RFV, Djuric ideale per la viola, è un mini-Haaland

FirenzeViola.it

Pierpaolo Bisoli, allenatore con tanta esperienza tra Serie A e B, è stato protagonista nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, parlando anche dell'exploit della Fiorentina di Palladino:"Non me l'aspettavo, è partito molto bene ed è stata anche brava la società ad aiutarlo. Quando c'è unione di gruppo si ottengono risultati impensabili. Io credo che un po' di merito per l'allestimento di questa squadra va anche a Goretti, che conosco bene e so come lavora. Poi certo il centrocampo è fondamentale. Il cuore di ogni squadra è lì. La Fiorentina ha individuato prospetti importanti che si integrano bene col sistema di gioco di Palladino".

Lei a Cesena ha allenato Milan Djuric, attuale centravanti del Monza e possibile idea di mercato per gennaio dei viola.

"Djuric mi piace molto, lo conosco anche per il periodo condiviso a Cesena. Credevo potesse arrivare anche più in alto come carriera. Ha fatto tanta B ma ora si sta ritagliando uno spazio importante in Serie A. A me piacerebbe molto per la Fiorentina, è un giocatore molto fisico, in piccolo mi ricorda Haaland".

Pensa che accetterebbe il ruolo di vice-Kean?

"Dovreste chiederglielo a lui. Conoscendo lui credo sia un'opportunità importante. Non è detto che venga a fare solo il vice-Kean, visto che Palladino lo conosce bene e lo stima".

E su Shpendi invece, che ne pensa?

"Ha delle qualità importanti ma deve crescere. Sta facendo molto bene a Cesena, ma per giudicare un ragazzo serve quantomeno un campionato intero, in questo caso da Serie B. Credo che ci abbia messo gli occhi addosso Goretti".