BIRAGHI, Un capitano a termine? Rinnovo e numeri

© foto di Federico De Luca

Cristiano Biraghi è destinato a far discutere Firenze, da sempre e forse per sempre. Sebbene i numeri sottolineino quanto Italiano creda e punti su di lui - è diventato il giocatore più utilizzato in carriera dal tecnico ex Spezia - c'è sempre chi vorrebbe che la Fiorentina puntasse su altri profili. Lui non si fa problemi e anzi, vive il ruolo da "parafulmine" continuando per la sua strada. Il suo 2023 sta andando bene dopo qualche rischio di dover lasciare il posto a Terzic: con l'assist in coppa per Cabral e l'autogol propiziato contro lo Spezia ha certificato la sua titolarità e centralità all'interno della stagione.

Poi c'è la questione rinnovo. Il suo contratto in scadenza 2024 impone delle riflessioni per quanto riguarda il futuro del classe '92: Fiorentina e giocatore sono ad un bivio. Pensare che Biraghi possa restare senza un rinnovo di contratto è difficile da immaginare, i discorsi sono avviati ma ancora lontani da una conclusione. Probabile che verso maggio sarà presa la decisione finale: continuare con il giocatore che ha più presenze in campo dell'era Commisso oppure dirsi definitivamente addio? Qualche settimana e arriverà la risposta alla domanda.