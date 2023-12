BIRAGHI (SKY), Classifica? Siamo in discoteca, balliamo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha commentato così la vittoria di stasera contro il Monza ai microfoni di Sky Sport:

Come ha vissuto la serata di oggi e la festa sotto la curva?

“Me lo aspettavo e ci speravo in questa prestazione per passare bene questi tre giorni in famiglia. Volevamo questo quarto posto, per noi, per la società e i tifosi. È stata una battaglia, loro sono molto organizzati, gli ho fatto i complimenti a fine gara”.

Palladino vi ha fatto i complimenti: “Ci fa piacere, lo ringraziamo. Noi abbiamo fatto una buona partita, stiamo facendo un buon lavoro. Contro il Monza abbiamo sempre faticato, si meritano i complimenti”.

Sull’episodio con Valentin Carboni: “Ho sbagliato io. Non devo avere quelle reazioni perché sono uno dei più grandi, ho chiesto scusa. Non lo rifarò più”.

Sul cambio di modulo: “Il cambiamento ci ha aiutato. Siamo una squadra bella come dicono tutti, però tante volte siamo stati belli ma non abbiamo raccolto punti. Mettersi a specchio come loro è stata una buona mossa perché ci stavano mettendo in difficoltà. È entrato Mina e sulle palle alte è fondamentale. A volte essere meno belli ma portare a casa i punti può essere la cosa giusta. Anche a Udine lo abbiamo fatto. Capisco anche il mister perché utilizzare un modulo che abbiamo provato poco non è semplice”.

Potete rimanere in questa posizione?

“Siamo in discoteca quindi balliamo. Se continuiamo così possiamo farcela. Non mi piace parlare prima, dobbiamo stare ai ritmi di chi vuole arrivare in Champions. Stiamo facendo un bel lavoro, a fine campionato rifaremo questa intervista”.