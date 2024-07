BIRAGHI, Cambio ruolo in vista? Può fare il braccetto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

>Oltre all'idea Ogbonna, all'ipotesi Logan Costa e a Nicolas Valentini che però arriverà ad anno nuovo per il ruolo di centrale di difesa, il Corriere dello Sport, fa il nome anche di una soluzione che la Fiorentina potrebbe già avere in casa, ovvero Biraghi. Il capitano viola, che ha un po’ perso nel tempo la fase di spinta, pur rimanendo il battitore più preciso sui calci da fermo siano angoli o punizioni in zona porta avversaria, e così la trasformazione tattica da esterno a terzo centrale dalla parte ovviamente sinistra come il suo piede preferito è un’ipotesi che le prove per scelta (di Palladino) e per necessità (carenza di centrali) al Viola Park tendono a considerare realistica. Anche per dare via libera definitivamente a Parisi sulla fascia mancina: il gol segnato da Sottil alla Reggiana, dopo azione clamorosa in tandem con l’ex Empoli su ottanta metri di campo, è un (buon) motivo in più per farlo.