BINDI A RFV, Tifo viola. Mi è piaciuta una frase di Rocco

Rosy Bindi a Radio Firenze Viola

L'ex parlamentare e tifosa viola Rosy Bindi ha parlato oggi a Radio Firenzeviola celebrando così la finale di Coppa Italia conquistata dalla squadra di Italiano: "Allo stadio non vengo, però seguo con piacere. Io nel 2014 contro il Napoli c'ero purtroppo... La Fiorentina dà il meglio di sè nelle partite più difficili e la finale sarà sicuramente impegnativa contro l'Inter. La squadra è cresciuta negli ultimi mesi grazie ai giocatori, ma soprattutto all'allenatore che è molto bravo. Poi io incrocio le dita anche per il percorso in Europa. Un passo alla volta".

Cosa le piace di questa Fiorentina?

"Che la vedo squadra. Ci sono sicuramente ottimi giocatori ma nel calcio è il gruppo a fare la differenza. A me sembra questa la qualità principale e lo si vede anche in altre squadre con singoli giocatori quotati di più che però non riescono a fare squadra. Ieri sera lo stadio era meraviglioso: tanti bambini, a me il calcio piace così. Quando si trascende nella violenza è brutto, quando invece lo sport diventa un momento di unione è bello".

Di Commisso e questa proprietà cosa pensa?

"Non conosco molto il presidente ma so che si fa molta fatica a trovare proprietari di calcio che non abbiano creato qualche discussione su loro stessi. Ieri sera mi è piaciuta la sua affermazione 'Con me la Fiorentina non fallirà mai'. Siccome da presidente dell'anti-mafia ho seguito alcune vicende legate alla Juventus e ad altre squadre, noi dobbiamo puntare anche al valore etico dello sport".

Sullo stadio Franchi?

"Non ho elementi per entrare in questa discussione, posso solo commentare l'aspetto politico: questo PNRR doveva avere più attenzione all'inizio, non solo per quanto riguarda gli stadi. Per tempi e modalità è diventato un problema sul quale il Governo è in affanno. Abbiamo ottenuto tanti soldi e ora vanno spesi bene. A mio avviso tutto ci che è recuperabile a mio avviso è cosa buona. Al sindaco Nardella e alla società faccio tanti auguri".

Quale giocatore le piace di più?

"Ieri sera Dodo è stato bravissimo. Un gol ce lo saremmo meritato, anche per dare maggiore soddisfazione alla tifoseria. Di giocatori bravi ce ne sono tanti ma mi piace sottolineare anche i tanti giocatori cresciuti nel vivaio, alcuni che giocano anche in altre squadre".

Da dove nasce la passione per la Fiorentina?

"Non saprei esattamente. Io abito in un Comune della Provincia di Siena che ha però lo stemma dei Medici: il mio paese era con Firenze. E io ho mantenuto questa fedeltà".

Sarà a Roma per la finale?

"Non lo so perché sono molto impegnata per il centenario di Don Milani, non so se tre giorni prima mi potrò permettere una trasferta romana. Dipende dai preparativi ma mi piacerebbe anche per smentire il 2014".