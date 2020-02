BIGLIETTI, L'Udinese li congela. Da Firenze...

Si discute molto in queste ore dell'emergenza Coronavirus in Italia, e degli effetti che questa fa ricadere su vari strati della realtà italiana, tra cui la Serie A. Come già scritto più volte, sabato prossimo la partita della Dacia Arena tra Udinese e Fiorentina dovrebbe essere disputata regolarmente, anche se a porte chiuse. Questo ha significato un cambio di prospettiva soprattutto per i cosiddetti botteghini. Sia in casa friulana che per i viola, al momento la vendita dei biglietti è congelata, un aspetto che va a colpire soprattutto la squadra di casa, i cui rivenditori stanno in queste ore valutando con quale sistema rimborsare coloro che avevano già acquistato i tagliandi. Discorso medesimo, anche se in scala minore, su sponda viola: i biglietti già acquistati in questo caso sono appena qualche decina, mentre si prevedeva - prima di tutto il polverone - che ad Udine si sarebbero dovuti recare all'incirca 400 sostenitori di fede gigliata.