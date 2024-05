FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Aggiornamenti per quanto riguarda la vendita dei biglietti per la finale di Atene tra Fiorentina e Olympiacos in programma mercoledì 29 maggio. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la Fiorentina quest'oggi ha raggiunto quota 7 mila codici di acquisto, che avverrà sull'applicazione adibita dalla Uefa.