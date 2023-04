BIGLIETTI, Fiesole sold-out. Il punto sugli altri settori

FirenzeViola.it

Prosegue spedita la vendita dei biglietti per Fiorentina-Cremonese di Coppa Italia, anche se per ora non è arrivata la comunicazione dell'apertura della Curva Ferrovia. Con la chiusura della biglietteria ufficiale alle ore 18, la Curva Fiesole è sold-out e non ha più posti liberi: venduti anche gli ultimi biglietti rimasti a poco più di 24 ore dalla sfida.

Resta qualche sparuto biglietto nel settore della Maratona più vicino ai tifosi ospiti, mentre in Tribuna c'è ancora qualche biglietto in quasi tutti i settori. Difficile, anche se non ancora impossibile, che la Curva Ferrovia venga aperta nell'ultimo giorno di vendita dei biglietti, che fino a domani mattina resterà esclusivamente online.

