BIGLIETTI, 10mila con il Pafos, 20mila con l'Inter

Fonte: Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il Franchi si prepara ad accogliere cinque partite casalinghe consecutive, a partire dalla gara di Conference con il Pafos e di campionato con l'Inter, vero e proprio spareggio-scudetto. I biglietti già venduti per giovedì sera sono 10mila mentre per l'Inter, che arriverà al Franchi domenica, sono già 20mila. Ma con i nerazzurri non si potranno raggiungere il numero registrato con il Verona perché ci saranno da lasciare vuote più zone cuscinetto per motivi di ordine pubblico.