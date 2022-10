BIGLIA, Ci giochiamo il primo posto. La Lazio...

Presente in sala stampa assieme al tecnico dell'Istanbul Basaksehir Belozoglu, il centrocampista del club turco Lucas Biglia ha introdotto i temi legati alla sfida di domani in Conference League contro la Fiorentina:

Sull'importanza della sfida di domani e i suoi ricordi in Italia: "Per noi è importante perché avremo davanti una squadra forte che ci permetterà di migliorarci e di misurare il nostro livello. Per me è sempre speciale tornare in Italia: ho passato anni importanti e qui ho dato alla luce un figlio. Alla Lazio ho passato quattro anni bellissimi e sono andato via in un modo che non mi è piaciuto. Ho fatto la mia scelta e sono contento di quello che ho fatto".

Sulla Fiorentina: "Credo che i viola abbia una rosa di grande valore ed esprime un bel calcio, ha una rosa per essere ancora più in alto in classifica".

Sulla sfida di domani: "All'andata ai viola mancavano giocatori importanti, domani indubbiamente ci giochiamo il primo posto, per questo credo che sarà una gara molto diversa rispetto a quella di Istanbul".