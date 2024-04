BIAGETTI, Sentiamo il peso della maglia. Sogno la A

FirenzeViola.it

All’interno delle pagine de La Nazione è possibile leggere una bella intervista realizzata al difensore capitano della Fiorentina Primavera Christian Biagetti, che pochi giorni fa ha sollevato al cielo la Coppa Italia di categoria: “Noi non ci siamo mai sentiti sfavoriti, nonostante le voci che giravano. Abbiamo fatto una grande partita, dimostrando di saper soffrire. In questi giorni sto riguardando i video di quella serata e ancora non ci credo. Per come era partita la stagione, questa Coppa è stata un giusto premio”.

Un pensiero che è andato subito a Joe Barone…

“Sono stati giorni drammatici per tutta la Fiorentina quelli successivi alla sua morte. Joe era al Viola Park ogni giorno e quando mi vedeva si fermava sempre a parlare. Di lui porterò nel cuore due episodi: il discorso che ci fece negli spogliatoi prima della gara con il Milan, quando le cose per noi non stavano andando bene, e quando venne a chiederci se nel nostro padiglione volessimo qualche svago in più: voleva fare di tutto purché noi giovani ci sentissimo a casa”.

Quanto è importante che la maggior parte del gruppo sia toscano e tifoso viola?

“Tantissimo. È come avere una marcia in più perché senti il peso della maglia che indossi. È spettacolare sentire parlare in fiorentino dentro lo spogliatoio”.

Sul suo arrivo a Firenze: “Io giocavo nelle giovanili del Gavorrano e stavo per passare al Venturina. Poi però, proprio nel giorno in cui stavo per firmare, è arrivata la chiamata della Fiorentina. Feci un provino e firmai”.

Qual è il sogno nel cassetto di Christian Biagetti?

“Voglio esordire in Serie A con la Fiorentina: sarebbe il coronamento di uno splendido percorso”.