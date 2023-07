BIA A RFV, Vera è un mix tra Amrabat e Arthur. Audero...

FirenzeViola.it

© foto di Alessio Alaimo

Il noto procuratore sportivo ed ex calciatore Giovanni Bia ha parlato dalla serata a Marina di Massa ai microfoni di Radio FirenzeViola dell'attualità della Fiorentina: "Non penso che il Bologna si privi di un giocatore importante come Schouten. L'unica opzione sarebbe uno scambio di giocatori di spessore ma non avrebbe senso da ambe le parti.

Orsolini è un'occasione per la Fiorentina?

"Secondo me con Thiago Motta è migliorato tantissimo. Prima era focalizzato sui soliti movimenti, mentre Motta gli ha fatto capire che ce ne sono anche altri ed è riuscito a fare tanti gol. Io fossi la Fiorentina lo terrei molto attenzionato. Gli esterni titolari non ci sono ma lui e Gonzalez sarebbero una coppia da grande squadra".

Di Terracciano che ne pensa?

"È un ragazzo che sa quello che vuole e alla fine si è sempre conquistato il posto da titolare. Questo è un suo punto di forza. Se la Fiorentina vuole alzare tanto il livello però deve mettere al fianco di Terracciano un altro portiere di qualità. Noi italiani che abbiamo sempre avuto grandi portieri ora facciamo fatica a produrli, anche l'Inter è in difficoltà a trovare un sostituto di Onana".

Audero e Montipo due nomi più volte accostati alla Fiorentina.

"Sono due portieri bravi ma per alzare l'asticella serve altro. Loro non sono portieri da Fiorentina, sempre se vuole alzar il livello".

È stato fatto anche il nome di Handanovic.

"Grande portiere, ma bisogna vedere se vuole venire a Firenze e rimettersi in gioco. Secondo me ora lui è in fase calante e se la Fiorentina vuole migliorare serve un altro tipo di portiere".

Nel mercato di oggi lo scouting è sempre più decisivo.

"Si, noi abbiamo dei grandi scout in Italia. Poi ci sono le società straniere che iniziano a mettere in mezzo i numeri e così facendo si rovina il calcio. Mi ricordo che io quattro anni fa proposi Enzo Fernandez e mi è stato risposto che non è un calciatore da Italia, poi è stato venduto a 120 milioni".

Fausto Vera vale 15 milioni?

"È un mix tra Arthur, Amrabat e Dominguez. Io lo acquisterei. Lo consiglio assolutamente è un giocatore molto forte. Lo avevo visto anche lo scorso anno quando valeva 5 milioni".

Commisso è stato definito come uno dei prsidenti più innovativi degli ultmi anni. Che ne pensa?

"Il lato positivo delle società straniere è che investono molto nelle strutture, ad esempio il Viola Park, che mi hanno detto essere il centro sportivo più bello al mondo. In Italia siamo indietro su questo aspetto. Il lato negativo è che per acquistare giocatori o per altre cose i passaggi sono molto più lunghi".