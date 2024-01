BESTE, Tra viola e Heidenheim ballano 3 milioni

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si sbilancia e scrive che c'è ottimismo in casa Fiorentina per chiudere velocemente con l'Heidenheim Jan-Niklas Beste. I viola avrebbero già un accordo di massima con l'entourage del giocatore, per questo potrebbe arrivare a breve anche la fumata bianca con il club. Al momento, secondo il quotidiano, ballano 3 milioni, con la Fiorentina che ne avrebbe offerti 12 e l'Heidenheim che invece ne vorrebbe almeno 15. L'obiettivo è quello di dare a Vincenzo Italiano il primo rinforzo entro una settimana. Detto di Beste, la Fiorentina continua comunque a guardarsi attorno alla ricerca della giusta occasione: il tedesco, infatti, potrebbe non essere l'unico giocatore a rinforzare il reparto esterni, ecco perché non sono comunque tramontate le ipotesi Ngonge e Stengs, entrambi graditi molto a Vincenzo Italiano.

Una volta arrivati i sostituti, la Fiorentina potrà anche pensare alle cessioni e in questo caso ci sono pochi dubbi che Brekalo sia l'indiziato numero uno a lasciare Firenze, fosse solo per le parole di apprezzamento dette dal direttore sportivo della Dinamo Zagabria Jakirovic.

Per quanto riguarda, infine, il terzino destro, ieri c'è stato un pranzo al Viola Park tra la dirigenza gigliata e Andrea D'Amico, procuratore di Filippo Terracciano, segno che nonostante l'inserimento del Milan la pista non è ancora sfumata. Tra l'altro, scrive il quotidiano, il giocatore sembrerebbe preferire la destinazione Firenze ai rossoneri.