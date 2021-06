BERTOTTO, Ambizione di Rino come quella dei viola

Valerio Bertotto, ex calciatore e storica bandiera dell'Udinese, ospite a TMWRadio, ha detto la sua sull'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina e su Rodrigo De Paul, in un'estate in cui il centrocampista argentino potrebbe davvero lasciare Udine: "Gattuso è uomo capace ed allenatore in gamba: ha fatto la gavetta, l'ho incontrato in Lega Pro, lui a Pisa ed io a Pistoia. Sa dare un'impronta forte alle proprie squadre, si guardi anche quello che ha fatto a Napoli, dove comunque è riuscito a far disputare ad i suoi un ottimo campionato. La Fiorentina è ambiziosa e vuole incidere, come lui. Penso sia un'ottima scelta. Ai viola manca comunque qualcosa: quando vieni da stagioni di difficoltà è il momento di rifondare tutto e trovare nuove squadre. Dopo la scelta dell'allenatore la Fiorentina deve riuscire a creare dei buoni presupposti per il futuro; credo che comunque Gattuso abbia a disposizione giovani molto interessanti. De Paul? Penso sia il momento di lasciare Udine: è maturato molto e diventato forte in ogni aspetto. Ha fatto vedere un peso speciico diverso rispetto agli altri".

De Paul: è tempo di lasciare Udine?

"Sì, è maturato tantissimo e diventato uomo determinante sotto ogni aspetto. Ha fatto vedere un peso specifico diverso rispetto agli altri... Musso ancora può crescere, a mio modestissimo avviso potrebbe ancora rimanere e diventare poi un uomo mercato".