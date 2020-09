BERTONI, Franchi giù? Solo una parte. Curve...

Daniel Bertoni, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a TMW anche dei viola. Queste le sue dichiarazioni: "Tra gli argentini accostati ai club italiani mi piace Martinez Quarta che è forte in marcatura e di testa. Deve solo maturare un po' però per il 3-5-2 è perfetto. Commisso vuole abbattere il Franchi? La mia opinione è che si debba semmai buttar giù una parte del Franchi, lasciando le cose storiche. Avvicinerei le curve anche per far sentire più pressione agli avversari. Lo rimodellerei per poter avere uno stadio più moderno".