BERTONI A RFV, Beltran e Nzola? I due insieme mai

© foto di Federico De Luca

A due giorni da Fiorentina-Juventus, un grande ex viola come Daniel Bertoni è intervenuto su Radio FirenzeViola: "Ho visto una grande partita col Napoli, poi ho però visto anche la gara con l'Empoli. In generale è un campionato difficile da prevedere, visto che lo stesso Empoli dopo qualche giorno dalla vittoria del Franchi ha perso 3-0 contro l'Atalanta. In generale vedo tre-quattro squadre davanti a tutti, poi le altre possono vincere e perdere con tutti.

Beltran? Mi sembra si stia piano piano abituando al contesto italiano, come è successo per Quarta e Nico Gonzalez fra un po' di tempo diventerà un giocatore importante. Spero possa giocare titolare contro la Juventus. Lui non è un centravanti da area, è una punta dinamica, che svaria su tutto il fronte d'attacco. I gol in Conference gli daranno fiducia e già con la Lazio l'ho visto più tranquillo. Ma la cosa più importante è che possa avere un minutaggio continuo. In questo momento deve essere lui il titolare, sta facendo meglio rispetto a Nzola, anche se sono giocatori diversi".



Così invece Bertoni sulla possibile convivenza Nzola-Beltran: "Non li vedo però compatibili in campo: non credo che Nzola e Beltran possano giocare insieme. Tanto Beltran come Nzola hanno bisogno di due esterni d'attacco. Così come non vedo Gonzalez sulla sinistra, Nico deve partire sulla destra".