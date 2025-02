Bernede fa ingoiare un boccone amarissimo: Fiorentina sconfitta 1-0 a Verona

La ripresa del Bentegodi si apre con l'inizio della pioggia e nessun cambio in campo. Come non cambia neanche il copione della gara, con le due squadre che si affrontano studiandosi a vicenda, ma con un Hellas più reattivo rispetto al primo tempo. Tanto che è proprio la compagine di Zanetti ad affacciarsi più volte dalle parti di De Gea, pur senza clamorose occasioni.

La prima palla gol la trova però il Verona con Sarr che arriva a rimorchio su un pallone laterale, ed è Ranieri a salvare la Fiorentina. C'è poi qualche attimo di spavento per Kean, che dopo un colpo al volto è costretto ad uscire in barella. La partita invece scorre con ritmi che tendono ad alzarsi e con l'Hellas che più della Fiorentina si avventa dalle parti di De Gea, producendo alcune situazioni che impensieriscono la squadra di Palladino a più riprese. Arriviamo ai sette minuti di recupero con gli uomini di Zanetti che non capitalizzano varie chance da rete, fino al pieno recupero in cui Bernede sfrutta una disattenzione e firma il colpaccio: l'Hellas piega la Fiorentina 1-0, con un finale amarissimo per Palladino.