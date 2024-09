BERGAMO, Superata quota 1000 tifosi della Fiorentina

Fonte: Andrea Giannattasio

Prosegue a gonfie vele la vendita dei biglietti per il settore ospiti del Gewiss Stadium per il prossimo turno di Serie A della Fiorentina in programma domenica pomeriggio a Bergamo. Come raccolto da Firenzeviola.it, sono stati superati i 1000 tagliandi acquistati dai tifosi gigliati. Il settore ne contiene 1.312, quindi restano meno di 300 biglietti ancora disponibili per la trasferta dei viola.