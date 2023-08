BERARDI, L'ex DS: "Voleva la Fiorentina, non la Juve"

FirenzeViola.it

Intervistato da IlBiancoNero.com, Giuseppe Mazzulla, ex dirigente del Cosenza che era stato ad un passo dal portare Domenico nella società calabrese quando era un ragazzo, ha raccontato un retroscena sul calciatore accostato alla Juventus: "Sono convinto che non ci andrà, perché Allegri non lo vuole, ha Chiesa; Berardi non è una prima punta è un esterno che fa la differenza. Allegri vuole un centravanti. Io però mi auguro che vada. Ha avuto paura in passato, ora ha 29 anni, è felice al Sassuolo, è 10 anni che sta li, non ci tiene tanto ad andare via. Sarebbe andato più volentieri a Firenze".

Perché Berardi preferiva la Fiorentina?

"Lì a differenza della Juve sarebbe stato titolare fisso".