BENELLI, Ultimi due anni viola orribili, ma ho fiducia

Andrea Benelli, ct dello skeet dell'Italia alle Olimpiadi, è intervenuto per parlare di vicende che riguardano anche i viola visto che è un grande tifoso del club di Commisso. Queste le sue dichiarazioni: "Non c'è una bella atmosfera nel villaggio olimpico perché dobbiamo confrontarci con cibi confezionati, un tampone ogni giorno e tutte le misure restrittive causa Covid. La mia Bacosi ha vinto l'argento, ma non sono soddisfatto totalmente visto i due ori e l'argento di Rio. In ogni caso fu un fatto eccezionale quello. Fiorentina? Gli ultimi due anni sono stati orribili e la gestione societaria non è stata brillantissima, ma io sono sempre positivo e spero che si possa disputare una bella stagione, malgrado il mercato sia ancora fermo. Italiano è bravo, noi tifosi tutti i giorni guardiamo se ci sono novità, ma bisogna aspettare a giudicare. Il tecnico con lo Spezia ci ha dominato nonostante la nostra vittoria dunque... Ci vuole fiducia perché un altro anno come gli ultimi due non ci si può permettere".