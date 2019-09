BENASSI, Esce al 20’ per Eysseric: problema fisico?

Al ventesimo minuto di gioco della partita contro il Perugia, la Fiorentina sostituisce Marco Benassi per Valentin Eysseric. Primo cambio quindi per Montella, sembrebbe forzato considerando che poco prima il giocatore era rimasto qualche minuto a terra dopo un contrasto di gioco. Il giocatore è uscito dal campo abbastanza deluso, ma probabilmente costretto a rientrare in panchina per un problema fisico.