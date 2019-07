BENASSI, Che passione Commisso. Chiesa...

Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport direttamente dalla crociera in battello sul fiume Hudson che il presidente Commisso ha regalato alla squadra: "Devo dire che è molto piacevole. Il presidente ci sta facendo vedere i posti dove è cresciuto e per me è una cosa molta bella tutto ciò. Siamo rimasti colpiti dal grande entusiasmo e dalla passione del nostro presidente. Questo fa bene a tutto l'ambiente e a noi giocatori. La cosa che possiamo garantire è sicuramente l'impegno, fare meglio dell'anno scorso anche a livello di classifica. Mi piacerebbe battere il record di gol della stagione precedente. La preparazione sta procedendo bene, i ragazzi giovani si sono messi subito a disposizione. Chiesa? E' sereno, sorridente, scherza, lo vediamo sereno poi non so quale sarà il suo futuro. Il sogno di ogni italiano è entrare in pianta stabile in Nazionale e io spero di arrivarci facendo bene con la Fiorentina. L'entusiasmo che ha portato il presidente è una cosa fondamentale. L'anno scorso non abbiamo finito bene e l'apporto dei nostri tifosi è fondamentale per fare del nostro meglio".