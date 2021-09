BENASSI, C'è l'entusiasmo come con Pioli. Berardi...

Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, ha rilasciato un'intervista il giorno del suo compleanno. Ecco le sue parole a partire dalla sua condizione dopo una stagione compromessa dall'infortunio: "Da quando abbiamo iniziato la preparazione sono arrivato a 60 allenamenti di fila: dopo lo scorso anno e gli infortuni per me è già un grandissimo risultato".

Che Fiorentina ha ritrovato? "Mi sembra che alla Fiorentina si sia tornati a respirare lo stesso entusiasmo che c’era ai tempi di Pioli, mi sembra che la strada sia quella giusta per farci togliere delle soddisfazioni"

Quanto aiuta il Franchi? "Sembra una frase fatta ma il Franchi pieno con la curva che spinge è il dodicesimo uomo. Il Franchi ha perso tanto senza i tifosi e con il Covid e adesso che stanno riaprendo quello può fare la differenza"

Come si sente a 27 anni? "Mi dicono tutti che sembro più maturo dei miei 27 anni, forse è la barba! Al di là delle battute, credo sia legato al fatto che ho iniziato a giocare da molto giovane, questo è il mio decimo anno di serie A

Cosa pensa del nuovo centro sportivo? "Il presidente ha una grande ambizione e la sta dimostrando con i fatti: io ed alcuni compagni, come Biraghi e Venuti, abbiamo chiesto di andare a visitare il Viola Park perché siamo veramente curiosi, sarà un valore aggiunto. Ogni volta che entreremo lì ci sentiremo a casa, tutti riuniti anche con il settore giovanile".

Che giocatore è Odriozola? "Odriozola sia come persona che come calciatore mi ha fatto una bella impressione, anche se l'ho visto solo in 5 allenamenti, si vede che ha giocato esterno perché ho notato che è un bel giocatore anche in fase di spinta"

La Fiorentina stava per prendere il suo amico Berardi... "Berardi è un mio caro amico, un fratello, ci sentiamo praticamente tutti i giorni. E lo abbiamo fatto anche nei giorni del mercato: so che c’è stata la possibilità che venisse a Firenze, possibilità che poi non si è concretizzata. Ed è anche vero che ad ogni mercato il suo nome viene accostato alla Fiorentina: noi ci conosciamo da quando abbiamo 14 anni e saremmo felicissimi di poter giocare assieme"

Come si trova nel sistema di gioco di Italiano? "Il mister mi sta provando in molti ruoli, sfruttando anche la mia capacità negli inserimenti. Mi manca la punta, il falso nueve, ma l’ho proposto ad Italiano! Battute a parte, so che a lui piace cambiare e son convinto che avrò le mie possibilità"

A quando il prossimo gol, come ha fatto in passato? "A Roma ho avuto una occasione da gol che non mi ha fatto dormire la notte: rientrare in serie A e fare un gol sarebbe stato il massimo".

Hai mai temuto che Vlahovic se ne andasse? "Ho parlato tanto e non l'ho mai visto dubbioso. Ha una grande fame e una determinazione anche dopo un campionato in cui ha fatto 21 gol, alcuni si perdono invece lui è fenomenale da questo punto di vista. Penso di conoscerlo bene dopo tre anni, l'ho visto crescere. Credo dipenda dalla nazionalità, anche Milenkovic è così, danno sempre al mille per mille. Rinnovo? Ho sentito il presidente che ne parlava ieri perciò sono fiducioso".

Biraghi capitano? "Caratterialmente è uno che va dritto al punto e fa quello che c'è da fare. Per lui è il quinto anno e lui ha dato sempre quello che poteva e dal punto di vista dell'impegno non gli si può dire nulla. E sono contento che la fascia, andato via German, sia andata a lui"