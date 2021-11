BENASSI, Ancora out per problema alla schiena

Per la sfida di domani pomeriggio contro l’Empoli di mister Andreazzoli Vincenzo Italiano ha deciso di non convocare Marco Benassi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l’ex capitano del Torino, infatti, è ancora alle prese con un problema alla schiena, per questo non è sceso in campo neanche contro il Milan, ed è ancora in fase di recupero. Le sue condizioni fisiche saranno rivalutate nei prossimi giorni in vista della gara contro la Sampdoria.