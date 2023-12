BELTRAN, Vi spiego perché ho scelto la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'attaccante viola, Lucas Beltran, ha commentato a Fox Sports il suo momento di forma: "Il mio processo di adattamento è legato al sistema di gioco della squadra, per me in Italia i difensori sono più forti e fisici. Corrono in maniera diversa. Non si tratta di cultura, fatto sta che non sono ancora riuscito a dare il massimo. Il mio arrivo? In estate ho preferito la Fiorentina ad altre squadre sia per il progetto che le strutture, tra cui il Viola Park".