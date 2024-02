BELTRAN, Più trequartista alla De Bruyne che centravanti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Glielo avevano presentato come una prima punta, ma Vincenzo Italiano, scrive il Corriere Fiorentino, ci ha messo poco a capire che Lucas Beltran non era certo un numero nove tipico, non a caso il primo paragone fu quello con Ciccio Baiano. Avendo avuto a disposizione lui e Nzola nella prima parte di campionato, il tecnico ci ha provato a impiegarlo nel ruolo di terminale offensivo, senza però che i risultati fossero mai esaltanti. Colpa soprattutto delle difficoltà di Lucas nel giocare spalle alla porta e nel fare a spallate con i difensori centrali avversari.

La svolta è datata 17 dicembre, quando contro il Verona al Franchi il Mister si decise a schierare l’argentino alle spalle di Nzola e fu proprio il Vikingo a decidere il match. In quell’occasione Beltran dichiarò che gli piaceva giocare da trequartista, perché aveva la possibilità di giocare di più con la palla e venire fuori dall’area di rigore. È stata proprio questa la chiave tattica: far uscire l’ex River dall’area di rigore.

Nella testa di Vincenzo Italiano, Beltran assomiglia un po’ a Raspadori: un giocatore che può sì fare l’attaccante, ma più parte da lontano e meglio è, senza avere le marcature addosso e senza dover reggere palle sporche per far salire i compagni. Così facendo Beltran può anche utilizzare a pieno le sue due principali qualità, ossia la visione di gioco e la resistenza.

Lunedì la Fiorentina ha utilizzato un 4-1-4-1 in cui l’argentino si è calato nei panni di Kevin De Bruyne, un calciatore che Guardiola ha pian piano trasformato in giocatore totale: mezzala, trequartista, seconda punta. Beltran è il presente e il futuro della Fiorentina, basta essere consapevoli che non potrà mai essere il centravanti che i dirigenti viola pensavano di aver preso.