BELTRAN, Non si può spiegare la gioia di vestire la maglia dell'Argentina

© foto di Federico De Luca

Protagonista assoluto la scorsa notte nella vittoria ottenuta dall'Argentina Under 23 in un'amichevole di preparazione alle Olimpiadi contro il Messico, Lucas Beltran - autore di una doppietta che ha chiuso i conti della partita - ha voluto celebrare sul suo profilo Instagram la sua performance ma anche il privilegio di indossare la maglia della Nazionale campione del mondo, seppur ancora a livello "giovanile". Ecco il post social pubblicato pochi istanti fa da El Vikingo, che ad alcune foto e a un suo video in azione ha aggiunto la frase: "La felicidad de llevar esta camiseta es inexplicable 🇦🇷" ovvero "La gioia di vestire questa casacca è inspiegabile".