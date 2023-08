BELTRAN, Mancini out: che futuro per gli oriundi?

Fonte: Luciana Magistrato

Le dimissioni di Roberto Mancini hanno colto di sorpresa un po' tutti. Ma al di là del toto successore sulla panchina azzurra, incuriosisce anche cosa succederà, in chiave Nazionale, agli oriundi sui quali Mancini aveva puntato molto. A marzo l'ormai ex ct ha convocato Retegui per la prima volta, lanciando l'allarme per l'attacco, ma aveva anche una lunga lista di oriundi visionati dagli uomini dello scouting, in cui erano inseriti anche Infantino e Beltran.

I club di A sembrano infatti aver gradito le indicazioni, tanto che Retegui è stato acquistato dal Genoa, Infantino e Beltran sono due nuovi giocatori della Fiorentina. Per quest'ultimo in particolare Mancini aveva ammesso che la Nazionale italiana lo stava seguendo e pareva intenzionato a convocarlo, anche se il giocatore non si era ancora espresso: "Credo solo di dover aspettare e lasciar succedere le cose. Ora raggiungerò la Fiorentina, ma la Nazionale argentina ha qualcosa di speciale” ha detto prima della partenza per l'Italia. Chissà dunque con il nuovo ct (chiunque esso sia) cosa accadrà.