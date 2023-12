BELTRAN, La caccia alla Champions parte dai suoi gol

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Forse finalmente Vincenzo Italiano ha trovato il proprio centravanti. Lucas Beltran ha realizzato il suo terzo gol in campionato (primo in trasferta), anche questo decisivo, come lo fu la scorsa settimana contro l'Hellas Verona e contro la Salernitana aprì il 3-0. Gol che dunque nnon solo gonfinalo le statistiche, ma pesano.

Al momento l'ex River è, con cinque reti in tutte le competizioni, il secondo argentino più prolifico dei principali cinque campionati europei da ottobre in poi, dietro soltanto a Lautaro Martinez (7).

Alla macchina creata da Vincenzo Italiano sembrava mancassero soltanto i gol della punta da mettere nel motore ma ora che Beltran sta trovando il feeling con la porta la caccia ad un posto in Champions potrebbe risultare meno complicata. In generale, però, la Fiorentina si conferma macchina da gol: nell'anno solare solo Manchester City (58) e Real Madrid (55) hanno trovato almeno un gol in più partite rispetto alla Viola (52). E in Italia è la squadra che ha segnato di più nel 2023 con 108 reti complessive. Lo scrive quest'oggi La Gazzetta dello Sport.