BELTRAN, Ho parlato con Dybala ma andrò a Firenze

Ancora in Argentina, in attesa di partire a breve per l'Italia, Lucas Beltran rilascia a TYC Sports quelle che probabilmente sono le sue ultime parole da calciatore del River Plate prima del passaggio alla Fiorentina: "Per me il River vorrà dire sempre casa. Adesso ho questa grande opportunità. Ancora sto cercando di digerire questa eliminazione in Copa Libertadores col River, non me l'aspettavo. Se avessimo passato il turno non so se me ne sarei andato. Ora però ho questa nuova chance da giocarmi in Europa e la voglio sfruttare, anche se ripeto che sono ancora molto turbato dall'eliminazione; è successo tutto rapidamente, un anno e mezzo fa ero al Colon, un passaggio che mi è servito per crescere e che mi ha aperto le porte. Poi sono tornato, al River mi hanno dato fiducia, sono cresciuto tantissimo e oggi sono un giocatore diverso, con più fiducia e più esperienza. I momenti sono fatti per essere vissuti e questo è quello che penso oggi.

Ho parlato con Dybala ma non si è concretizzato il passaggio alla Roma. Andrò alla Fiorentina perché ha comunque un gran progetto. Nazionale argentina o italiana? Vediamo che succede, a breve prenderò la mia decisione anche se la Seleccion per me è qualcosa di speciale".