© foto di Federico De Luca 2024

"Un’altra vittoria in casa. Per te hermanito (fratello, ndr)". Questo il pensiero affidato a Instagram di Lucas Beltran, dopo la vittoria odierna della Fiorentina sul Cagliari. La dedica dell'argentino va a Edoardo Bove, taggato nella didascalia del post in questione. Qua sotto lo scatto: