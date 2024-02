BELOTTI, Obiettivo tornare a cantare. Esordio a Lecce?

FirenzeViola.it

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nel suo spazio dedicato alla Fiorentina, i viola non hanno iniziato il 2024 nel migliore dei modi. Da quando ha preso il via il nuovo anno zero vittorie e due posizioni perse in classifica per Italiano e i suoi ragazzi. Stasera la formazione gigliata scenderà nuovamente in campo per provare a ripartire e continuare a sognare un piazzamento nell'Europa che conta. Intanto il mercato si è concluso portando in dote a Vincenzo Italiano, non il tanto sperato esterno d'attacco, bensì un terzino destro, Faraoni, e un centravanti, Andrea Belotti. L'allenatore siciliano sicuramente non è contento di come è andata questa sessione invernale di trattative, ma ha speso belle parole per entrambi i due nuovi arrivati. L'ex esterno del Verona quando è stato chiamato in causa ha fatto bene ed ha regalato un assist all'esordio contro l'Udinese, rivelandosi un'ottima alternativa sulla corsia di destra.

Belotti invece, arrivato mercoledì sera al Viola Park, giovedì ha svolto la sua prima seduta di allenamento prima di partire per Lecce con i suoi nuovi compagni. Non è da escludere che possa entrare a gara in corso già stasera nella trasferta salentina. Il gallo ha voglia di tornare a cantare come ai tempi del Torino, e la Fiorentina ha bisogno dei suoi gol viste le mancanze in area di rigore di Nzola e Beltran. Se in attacco adesso c'è abbondanza, se non di reti quanto meno di giocatori, la coperta è corta sugli esterni, dove non è arrivato nessuno a sostituire Brekalo, e in difesa, vista la partenza di Yerry Mina e la promozione di Comuzzo(classe 2005) a quarto centrale. Chissà che in futuro non possano esserci cambiamenti, magari con due punte o con Beltran esterno in un tridente con Belotti al centro.