BELOTTI, Numeri deludenti. Ora servono i gol

Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza la situazione del Gallo Belotti. Il centravanti gigliato da quando è sbarcato a Firenze a fine gennaio ha dimostrato tanto impegno e tanto sacrificio, ma ha deluso dal punto di vista dei numeri. Una sola rete, l'undici febbraio contro il Frosinone, in tredici gare e quasi mille minuti giocati. Considerando il primo migliaio di minuti in maglia viola Belotti ha fatto peggio dei suoi predecessori che hanno provato a sostituire Dusan Vlahoic. Piatek aveva segnato sei reti, Arthur Cabral 3 gol e due assist, Jovic un gol e un assist, Beltran 4 gol e un assist. Addirittura anche Nzola, che con l'arrivo di Belotti è diventato una riserva fissa, nei suoi primi mille minuti in viola ha fatto meglio del Gallo con due gol e due assist.

Italiano lo ha sempre difeso ma, nelle ultime settimane, anche lui in conferenza stampa ha iniziato a chiedergli di più in zona gol(a lui come al resto degli attaccanti). Belotti ha bisogno, anche per guadagnarsi la conferma in viola che per ora non è affatto sicura, di una notte da bomber. Il focus è fissato sul match di giovedì sera contro il Viktoria Plzen, chissà che non possa essere davvero la sua notte.