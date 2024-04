BELLINAZZO A RFV, Ferrari dg? Soluzione perfetta

FirenzeViola.it

Marco Bellinazzo a Radio FirenzeViola

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato a “Palla al Centro” su Radio FirenzeViola del nuovo ruolo di Alessandro Ferrari, ossia quello di direttore generale della Fiorentina: “In linea generale è un passaggio molto gravoso e ampio. Nel senso che la comunicazione comporta un certo tipo di lavoro mentre la gestione operativa un altro. Devo dire che però nel caso di Ferrari questo gap si riduce molto ed è colmabile perché parliamo di un professionista che ha vissuto tutto il percorso dell’attuale Fiorentina. È stato a contatto con Barone condividendone le scelte. Credo potrà imparare presto questo nuovo mestiere”.

Lo stadio è un problema che dovrà affrontare lui.

“Non c’è dubbio, ma Commisso ha individuato una figura professionale che ha seguito da vicino questi dossier. Io ho avuto la possibilità di lavorare con Ferrari e so che è una persona con determinate conoscenze. In più c’è un rapporto di fiducia fra lui e la proprietà, infatti a mio avviso trovare un manager esterno avrebbe comportato un vulnus nella gestione”.

Come si può portare avanti in questa Lega l’importanza dei conti in regola?

“Ci sono delle esigenze che non possono essere messe da parte. Far sì che il sistema sia sostenibile e quindi, ad esempio, il tema del fair play finanziario. In UEFA si sta discutendo di sanzioni più severe. L’importante è trovare un punto comune e far sì che gli squilibri economici non vadano a falsare i risultati sportivi”.

Ha segnali di cessioni societarie a Firenze?

"No, però c'è grande interesse sui club italiani in generale. Le aree sono quelle medio-orientali. È chiaro che poi la morte di Barone ha scosso molto il presidente Commisso, e quindi una cosa che non era all'ordine del giorno come la cessione del club potrebbe anche diventarlo. Non saprei".

