BATISTUTA, Segna con un lob. In gol anche Burdisso

© foto di www.imagephotoagency.it

È finito 5-5 il primo tempo della partita tra Nazionale Cantanti e Fondazione Shalom a Empoli. In gol tra gli altri, manco a dirlo, Gabriel Omar Batistuta con un lob dal limite dell'area. Prima dell'argentino ex viola aveva segnato anche un argentino attualmente nella Fiorentina come Nicolas Burdisso. Batistuta è stato sostituito poi nel secondo tempo con una standing ovation dopo il secondo gol realizzato di testa.