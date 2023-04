BASILEA-NIZZA, Ieri due doppiette: punto e highlights

Fonte: Niccolò Santi

Ieri sera, simultaneamente a Lech Poznan-Fiorentina, ha avuto luogo Basilea-Nizza, altro quarto d'andata di Conference League che si è chiuso in un pareggio per 2-2. Due compagini che si portavano dietro un trend altalenante, eppure determinate e assai predisposte alla rete. Gli svizzeri hanno aperto le marcature al 26' col rigore del trequartista classe 2000 Zeki Amdouni, rimontato al 38' dal ventitreenne centravanti nizzardo Terem Moffi (con una spettacolare rovesciata), il quale in pieno recupero (45'+1') ha raddoppiato.

A 26' dall'inizio della ripresa tuttavia un'altra doppietta, stavolta di Amdouni, ha riequilibrato il punteggio, coi team sfidanti che dunque sono attesi dalla resa dei conti il 20 aprile alle ore 21:00. E chiaramente la squadra vincitrice del match di ritorno affronterà, in semifinale, la trionfante tra Fiorentina e Lech Poznan, le quali scenderanno in campo di nuovo in contemporanea a francesi e svizzeri, che tra i diffidati conteranno Sergio Lopez (Basilea), Ayoub Amraoui (Nizza) e Jean-Clair Todibo (Nizza).

Di seguito il video con gli highlights di Basilea-Nizza 2-2: