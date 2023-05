BASILEA, Le foto e i video virali della notte di gioia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano a riempire chat e social network le tante immagini arrivate da Basilea dopo la notte di gioia per la vittoria dei viola in Conference League. In particolare la sequenza dei gol visti dalla tribuna, e realizzata da Roberto Vinciguerra inviato di Violanews, è diventata in fretta virale come del resto per il video pubblicato su Spaceviola relativo al momentaneo 2-1 firmato Nico Gonzalez. Oppure anche i cori sfrenati che rimbombavano in tutto lo stadio di provenienza dal settore ospiti pubblicati dalla pagina Instagram Noisiamolafiorentina_. Al quale ne hanno fatto seguito molti altri come quello realizzato da un gruppo di tifosi nella parte alta del settore ospiti. Emozioni allo stato puro riportate dai video (alcuni li trovate qui sotto) che raccontano l'esplosione di gioia in una notte indimenticabile per tutti i tifosi viola.